Риверс отреагировал на возможное назначение темнокожей женщины на пост вице-президента США

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс прокомментировал заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее политик сообщил, что в случае победы на выборах назначит на пост вице-главы государства темнокожую женщину – сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.



«Это просто прекрасно. Очень здорово видеть их на сцене. У нас был первый чернокожий президент в лице Обамы, и теперь у нас есть шанс, что вице-президентом станет не просто чернокожий политик, но и женщина. Это просто прекрасная история.

Нам нужно продолжать оказывать давление и вывести всех на голосование. Я был очень доволен выбором Байдена. Камала приехала поговорить с нашей командой два года назад. И тогда мы стали большими друзьями», – приводит слова Риверса Clutch Points.