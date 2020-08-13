Гомельский выделил ЦСКА и ещё 5 команд как фаворитов на выход в «Финал четырёх» Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно команд, которых можно считать фаворитами на выход в «Финал четырёх» Евролиги.



«Сейчас по составам, притом что некоторые клубы ещё не закончили селекцию, я выделяю шесть команд: «Реал», «Барселона», ЦСКА, «Химки», «Эфес» и «Олимпия Милан». «Реал» ещё не закончил селекцию.

Кто придёт вместо Кампаццо на разыгрывающего стартовой пятёрки? Это может быть Лапровиттола… Пока мы не имеем представления. Но эти шесть команд явные фавориты на попадание в «Финал четырёх», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Сезон Евролиги — 2020/2021 стартует 1 октября. В первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».