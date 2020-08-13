Названа команда, которую Леброн рассматривал второй опцией после «Лейкерс» летом 2018 года

Форвард Леброн Джеймс в межсезонье-2018 мог перейти в «Филадельфию Сиксерс», которую рассматривал в качестве второй опции в случае неудачных переговоров с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Fadeaway World.
Леброн провёл встречу с руководством «Сиксерс» и всерьёз рассматривал возможность объединения с Джоэлом Эмбиидом и Беном Симмонсом, однако в итоге договорился о контракте с «Лейкерс». Серьёзность намерений Джеймса подтвердил управляющий партнёр «Филадельфии» Джош Харрис.
35-летний Джеймс до приостановки сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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