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«Барселона» подписала долгосрочный контракт с молодым аргентинским защитником

«Барселона» подписала долгосрочный контракт с молодым аргентинским защитником
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Барселона» продлил контракт с 19-летним атакующим защитником, аргентинцем Леандро Больмаро. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт рассчитан на три сезона.

В прошлом сезоне Больмаро принял участие в девяти встречах «Барселоны» в чемпионате АСВ и в шести матчах регулярного чемпионата Евролиги. В высшей лиге Испании Больмаро в среднем набирал 5,1 очка, совершал 1,0 подбора и отдавал 1,7 результативной передачи в среднем за 12 минут 53 секунды игрового времени.

В Евролиге Больмаро набирал 1,8 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 2,3 результативной передачи в среднем за 9 минут 12 секунд игрового времени.

Напомним, в нынешнее межсезонье новым главным тренером «Барселоны» стал Шарунас Ясикявичюс.

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