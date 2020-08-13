Назван период, который пропустит Уэстбрук из-за травмы

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук пропустит несколько матчей первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер», сообщает Hiuston Chronicle. Ранее у баскетболиста было выявлено растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра.



Ранее стали известны семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА. Это «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».



Расселл Уэстбрук в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА набирает 27,2 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 7,0 результативной передачи за 35 минут и 57 секунд игрового времени.