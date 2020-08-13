Самый высокий игрок НБА Тако Фолл поставил мощный блок-шот и забил эффектный данк

В Орландо (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата — «Бостон Селтикс» встречался с «Вашингтон Уизардс». Команда из столицы США победила со счётом 96:90. Самым результативным в её составе стал Томас Брайант, набравший 26 очков. В команде из Массачусетса Джавонте Грин записал в актив 23 очка.

Игровое время получил и самый высокий игрок лиги, центровой «Бостона» Тако Фолл. За восемь минут на площадке он набрал 4 очка, собрал 4 подбора и совершил 1 передачу. Фолл стал участником эффектного момента, поставив классный блок-шот. Кроме того, Тако вколотил эффектный данк в кольцо «Вашингтона».

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