«Лейкерс» проиграли «Сакраменто Кингз» в своём последнем матче в регулярном чемпионате
На арене «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился матч регулярного чемпионата НБА — «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Сакраменто Кингз».
«Лейкерс» удачно начали противостояние и выиграли первую четверть с разницей в 10 очков — 40:30. Однако во втором отрезке «Кингз» не только отыгрались, но и оторвались от соперников на 10 очков — 66:56. К концу третьей четверти преимущество «Сакраменто» составляло уже 23 очка — 107:84. В заключительном игровом отрезке «Лейкерс» немного сократили отставание, но избежать поражения не смогли — 136:122 в пользу «Сакраменто».
Лучшим в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 28 очков. 27 — в активе Богдана Богдановича. В составе «Лейкерс» 19 очков в активе Диона Уэйтерса. Леброн Джеймс записал в актив 17 очков.
НБА - регулярный чемпионат
13 августа 2020, четверг. 20:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 136
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэйтерс - 19, Джеймс - 17, Horton-Tucker - 14, Моррис - 14, Кук - 12, Smith - 11, Макги - 8, Адетокунбо - 7, Cacok - 6, Дадли - 6, Ховард - 6, Грин - 2, Дэвис, Карузо, Колдуэлл-Поуп, Кузма, Рондо
Сакраменто Кингз: Хилд - 28, Богданович - 27, Паркер - 19, Бьелица - 15, Джозеф - 13, Феррелл - 11, Джеффрис - 7, Джайлс - 4, Джеймс - 4, Барнс - 3, Лень - 3, Guy - 2, Brewer, Багли III, Бэйзмор, Фокс, Холмс
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