«Лейкерс» проиграли «Сакраменто Кингз» в своём последнем матче в регулярном чемпионате

На арене «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился матч регулярного чемпионата НБА — «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Сакраменто Кингз».

«Лейкерс» удачно начали противостояние и выиграли первую четверть с разницей в 10 очков — 40:30. Однако во втором отрезке «Кингз» не только отыгрались, но и оторвались от соперников на 10 очков — 66:56. К концу третьей четверти преимущество «Сакраменто» составляло уже 23 очка — 107:84. В заключительном игровом отрезке «Лейкерс» немного сократили отставание, но избежать поражения не смогли — 136:122 в пользу «Сакраменто».

Лучшим в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 28 очков. 27 — в активе Богдана Богдановича. В составе «Лейкерс» 19 очков в активе Диона Уэйтерса. Леброн Джеймс записал в актив 17 очков.