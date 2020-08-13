Стив Керр выступил с серьёзным обвинением в адрес Дональда Трампа

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр обвинил президента США Дональда Трампа в попытке срыва президентских выборов.

«Трамп буквально говорит нам, что вмешивается в выборы, не финансируя USPS», — написал Керр на своей странице в »Твиттере".

Трамп уже давно пытается уменьшить влияние USPS (Почтовая служба США). В последнее время эти усилия активизировались, поскольку голосование по почте стало возможным из-за пандемии коронавируса.



Трамп активно настаивал на отказе от голосования по почте, называя это «коррумпированным» и «мошенническим» способом измерения результатов выборов, несмотря на то что несколько его однопартийцев-республиканцев предпочли голосовать именно за эту инициативу.



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