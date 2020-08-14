Экс-главе Боснии Додику подарили мяч и форму сборной России
Бывшему президенту Республики Сербской, экс-главе президиума Боснии и Герцеговины Мирославу Додику подарили необычный подарок.
Политик встретился в Баня-Луке с послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Петром Иванцовым. Российский дипломат подарил Додику форму и мяч с автографами баскетболистов сборной России, сообщает RuSerbia.com.
Отметим, что Додик является фанатом баскетбола и занимает должность почётного президента «Партизана».
Напомним, сборная России по баскетболу в минувшем году принимала участие в чемпионате мира по баскетболу. Летом 2020 года команда Базаревича должна была принять участие в квалификационных матчах Олимпийских игр, но турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса.
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