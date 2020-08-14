Дэмьен Лиллард установил феноменальный рекорд в истории НБА

30-летний американский разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отметившийся очередным дабл-даблом из 42 очков, 12 передач и 3 подборов в игре регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (134:133), установил невероятный рекорд в истории лиги, сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info.

В последних трёх играх «Портленда» с «Филадельфия Сиксерс» (124:121), «Даллас Маверикс» (134:131) и «Бруклин Нетс» (134:133) Лиллард набирал 51, 61 и 42 очка соответственно, что в сумме даёт 154 очка. Его 154 очка — это наибольшее количество очков, набранных игроком за последние три игры регулярного чемпионата.

Лиллард также является первым игроком в истории НБА, закончившим регулярный сезон с трёмя играми подряд по 40 набранных очков.

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