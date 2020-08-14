Валанчюнас и Морант повторили выдающееся достижение Джордана и Пиппена, Карима и Мэджика

Баскетболисты «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас (26 очков, 19 подборов, 12 передач) и Джа Морант (12 очков, 13 подборов, 10 передач) оформили трипл-даблы в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (119:106).
Валанчюнас и Морант стали первой парой игроков в истории франшизы «Гриззлиз», которые оформили трипл-дабл в одном матче. Всего в истории НБА подобного добивались 12 дуэтов игроков из одной команды, в том числе легенды «Чикаго Буллз» Майкл Джордан и Скотти Пиппен, а также выдающиеся баскетболисты «Лейкерс» Карим-Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон. Кроме того, трипл-даблы в одном матче оформляли одноклубники Стефен Карри и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Леброн Джеймс и Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Джордж и Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Ларри Бёрд и Роберт Пэриш («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер и Бэм Адебайо («Майами Хит»), Винс Картер и Джейсон Кидд («Нью-Джерси Нетс») и другие.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
- 14 августа 2020
-
08:25
-
07:23
-
07:06
-
06:57
-
06:54
-
05:22
-
01:45
-
01:08
- 13 августа 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:17
-
22:55
-
21:46
-
21:17
-
20:33
-
18:53
-
18:25
-
18:01
-
16:15
-
15:26
-
15:17
-
14:54
-
13:34
-
13:15
-
13:06
-
11:59
-
10:59
-
09:44
-
09:05
-
08:30
-
08:23
-
08:16
-
08:11
-
08:08
-
07:19