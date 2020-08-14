Валанчюнас и Морант повторили выдающееся достижение Джордана и Пиппена, Карима и Мэджика

Баскетболисты «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас (26 очков, 19 подборов, 12 передач) и Джа Морант (12 очков, 13 подборов, 10 передач) оформили трипл-даблы в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (119:106).



Валанчюнас и Морант стали первой парой игроков в истории франшизы «Гриззлиз», которые оформили трипл-дабл в одном матче. Всего в истории НБА подобного добивались 12 дуэтов игроков из одной команды, в том числе легенды «Чикаго Буллз» Майкл Джордан и Скотти Пиппен, а также выдающиеся баскетболисты «Лейкерс» Карим-Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон. Кроме того, трипл-даблы в одном матче оформляли одноклубники Стефен Карри и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Леброн Джеймс и Лонзо Болл («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Джордж и Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Ларри Бёрд и Роберт Пэриш («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер и Бэм Адебайо («Майами Хит»), Винс Картер и Джейсон Кидд («Нью-Джерси Нетс») и другие.

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