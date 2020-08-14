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«Финикс» установил два рекорда НБА, но не вышел в плей-офф

«Финикс» установил два рекорда НБА, но не вышел в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

«Финикс Санз» обыграл «Даллас Маверикс» (128:102) в последнем матче регулярного чемпионата НБА.

«Финикс» не сумел пробиться в плей-офф, несмотря на 8 побед в 8 играх рестарта сезона в Орландо. «Санз» установили рекорд в истории НБА по серии побед в концовке «регулярки» для команды, которая не вышла в постсезон. Кроме того, по итогам сезона баскетболисты «Финикса» показали точность с линии штрафных бросков 83,4%, что является лучшим показателем в истории лиги. «Санз» превзошли показатель «Бостон Селтикс» в сезоне-1989/1990 — 83,2%.

«Финикс» до последнего матча «регулярки» претендентовал на попадание в плей-офф, но результаты матчей конкурентов оставили подопечных Монти Уильямса за бортом турнира. «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Мемфис Гриззлиз» поспорят за право сыграть в плей-офф от Западной конференции в стыковых матчах.

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