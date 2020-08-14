Леброн Джеймс повторил исторический рекорд Карима Абдул-Джаббара

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз» (122:136) набрал 17 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Джеймс набирал не менее 1500 очков в каждом из 17 сезонов карьеры, что позволило ему повторить рекорд Карима Абдул-Джаббара по продолжительности серии с такой результативностью. Ни у одного другого игрока в истории НБА не было такой серии продолжительностью более 13 сезонов. Из действующих баскетболистов никто кроме Джеймса не набирал 1500+ очков более восьми сезонов кряду.



«Лейкерс» заняли первое место в Западной конференции НБА впервые с 2010 года. Соперник «Лос-Анджелеса» по первому раунду плей-офф определится в стыковых матчах между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Мемфис Гриззлиз».