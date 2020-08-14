Баркли — О'Нилу: твою толстую задницу тащили Коби Брайант и Дуэйн Уэйд

Легендарные баскетболисты НБА, ныне аналитики TNT Чарльз Баркли и Шакил О'Нил вступили в перепалку во время эфира, сообщает Clutch Points.
О'Нил заявил, что способен проанализировать матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс» лучше, чем Баркли.
«Во-первых, я не просто говорю о том, что я отличный оборонительный игрок. У меня есть чемпионский опыт. Я знаю, о чём говорю», — сказал О'Нил в адрес Баркли.
«Не забывай про Коби Брайанта и Дуэйна Уэйда, которые тащили твою толстую задницу». — ответил Баркли.
Баркли и О'Нил часто спорят в эфирах на канале TNT. Шакил постоянно пытается подколоть Баркли из-за отсутствия титулов чемпиона НБА на протяжении игровой карьеры. О'Нил становился чемпионом лиги четыре раза — трижды в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и один раз с «Майами Хит».
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