Команда НБА вышла в плей-офф. ESPN оценивал вероятность этого в 0,2%

Клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» вышел в плей-офф, несмотря на тот факт, что портал ESPN давал на это событие вероятность 0,2%.
Подопечным Билли Донована прогнозировали перестройку и борьбу за лотерейные пики после обмена Расселла Уэстбрука на Криса Пола в «Хьюстон Рокетс» и ухода Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге за один матч до конца регулярного чемпионата «Оклахома-Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, опережая «Хьюстон», с которым встретится в первом раунде плей-офф.
Напомним, что уже определились 7 пар плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
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