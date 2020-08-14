Леброн Джеймс установил феноменальный рекорд в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал лучшим распасовщиком сезона НБА-2019/2020.
Джеймс в среднем отдавал 10,2 передачи, став единственным баскетболистом лиги с двузначным количеством ассистов. Леброн опередил разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга (9,3 передачи) и защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича (8,8 передачи).
Четырёхкратный MVP НБА Джеймс стал вторым по возрасту игроком в истории, завершившим сезон с званием лучшего распасовщика лиги. Стив Нэш в 2011 году сделал это в 37 лет. 35-летний Джеймс побил достижение легенды «Юты Джаз» Джона Стоктона, который в 1996 году стал лучшим ассистентом лиги в 34 года.
Кроме того Леброн стал первым в истории НБА форвардом, который отдал больше всего передач за сезон. Ранее это делали только игроки на позиции защитника. Джеймс стал шестым баскетболистом в истории со званием самого результативного игрока и лучшего асисстента на протяжении карьеры. Ранее это делали только Оскар Робертсон, Джерри Уэст, Нейт Арчибальд, Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден.
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