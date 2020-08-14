Старые кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму для спортивной обуви

Кроссовки Air Jordan 1 Highs, в которых легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан сыграл в выставочном матче в Италии в 1985 году, проданы на аукционе торгового дома Christie’s за $ 615 тыс., сообщает Bangkok Post.



Джордан в той игре выполнил данк, после которого стекло щита разлетелось вдребезги. Его осколки до сих пор находятся в подошве кроссовок.



Сумма, которую удалось выручить от продажи этих кроссовок, является рекордной для спортивной обуви. Предыдущее достижение было установлено всего три месяца назад. Другая пара кроссовок Джордана была продана на торгах за $ 560 тыс.

Видео с изображениями кроссовок Майкла Джордана доступно на «Чемпионате».

Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, считается лучшим игроком в истории НБА. Баскетболист шесть раз приводил к титулу «Чикаго Буллз», пять раз становился MVP сезона и пять раз — MVP финала НБА. В составе сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.