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Экс-игрок «Лейкерс» Медведенко оценил шансы бывшей команды на титул

Экс-игрок «Лейкерс» Медведенко оценил шансы бывшей команды на титул
Баскетбол / НБА 0

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился мнением о шансах своей бывшей команды на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Безусловно, «Лейкерс» будут одними из фаворитов. Но я ещё не видел Смита и Уэйтерса, как они вписались в команду. Ранее «Лейкерс» немного не хватало первого номера, был только Рондо. А сейчас и он травмировался, поэтому это может стать большой проблемой.

Плюс те же Дион и Джей Ар – очень сильные игроки, но они имеют определённые дисциплинарные проблемы. И если они себя не разрушат сами, то всё это может завершиться титулом.

Конечно, многое будет зависеть от игры Леброна и Энтони Дэвиса. Очень многое будет зависеть от того, как они поделят мяч в ключевых эпизодах. Но всё равно, на мой взгляд, это безумного уровня игроки», – цитирует Медведенко Metaratings.

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