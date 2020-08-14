Экс-игрок «Лейкерс» Медведенко оценил шансы бывшей команды на титул

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился мнением о шансах своей бывшей команды на чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Безусловно, «Лейкерс» будут одними из фаворитов. Но я ещё не видел Смита и Уэйтерса, как они вписались в команду. Ранее «Лейкерс» немного не хватало первого номера, был только Рондо. А сейчас и он травмировался, поэтому это может стать большой проблемой.
Плюс те же Дион и Джей Ар – очень сильные игроки, но они имеют определённые дисциплинарные проблемы. И если они себя не разрушат сами, то всё это может завершиться титулом.
Конечно, многое будет зависеть от игры Леброна и Энтони Дэвиса. Очень многое будет зависеть от того, как они поделят мяч в ключевых эпизодах. Но всё равно, на мой взгляд, это безумного уровня игроки», – цитирует Медведенко Metaratings.
- 14 августа 2020
-
15:45
-
14:48
-
14:31
-
13:08
-
12:52
-
10:54
-
10:48
-
09:11
-
08:56
-
08:53
-
08:44
-
08:37
-
08:25
-
07:23
-
07:06
-
06:57
-
06:54
-
05:22
-
01:45
-
01:08
- 13 августа 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:17
-
22:55
-
21:46
-
21:17
-
20:33
-
18:53
-
18:25
-
18:01
-
16:15
-
15:26
-
15:17
-
14:54
-
13:34