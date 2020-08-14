Легенда ЦСКА вошёл в сборную «Валенсии» за десятилетие
Евролига на официальном сайте представила сборную «Валенсии» последнего десятилетия по версии болельщиков. В неё был включён Нандо де Коло, имя которого у российских болельщиков прочно ассоциируется с ЦСКА.
Возглавил список лучших игроков «Валенсии» Боян Дублевич, которому отдали свои голоса 95,40% болельщиков. Вслед за ним в первую пятёрку вошли: Фернандо Сан Эметерио (90,38%), Нандо Де Коло (84,10%), Виктор Клавер (79,08%) и Пау Рибас (65,27%).
На позициях с шестой по 10-ю оказались: Сэм ван Россом (62,34%), Ромейн Сато (53,56%), Рафа Мартинес (50,21%), Эрик Грин (44,77%) и Альберто Абальде (41,00%).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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