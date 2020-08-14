«Чикаго» уволил главного тренера

Клуб НБА «Чикаго Буллз» уволил главного тренера Джима Бойлена, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Вице-президент команды Артурас Карнишовас намерен в ближайшее время заняться поиском замены 55-летнему специалисту.

Бойлен возглавил «Чикаго» в 2018 году. За два сезона под его руководством баланс побед и поражений «Буллз» составил 32% (39-84).



«Чикаго» не участвовал в рестарте сезона-2019/2020, команда заняла 11-е место в Восточной конференции с результатом 22-43.



Среди кандидатов на пост нового главного тренера «Буллз» – ассистент «Денвер Наггетс» Уэс Ансельд-младший, бывший главный тренер «Бруклин Нет» Кенни Эткинсон, ассистент «Торонто Рэпторс» Эдриан Гриффин и ассистент «Милуоки Бакс» Дарвин Хэм.