«Чикаго» уволил главного тренера
Клуб НБА «Чикаго Буллз» уволил главного тренера Джима Бойлена, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Вице-президент команды Артурас Карнишовас намерен в ближайшее время заняться поиском замены 55-летнему специалисту.
Бойлен возглавил «Чикаго» в 2018 году. За два сезона под его руководством баланс побед и поражений «Буллз» составил 32% (39-84).
«Чикаго» не участвовал в рестарте сезона-2019/2020, команда заняла 11-е место в Восточной конференции с результатом 22-43.
Среди кандидатов на пост нового главного тренера «Буллз» – ассистент «Денвер Наггетс» Уэс Ансельд-младший, бывший главный тренер «Бруклин Нет» Кенни Эткинсон, ассистент «Торонто Рэпторс» Эдриан Гриффин и ассистент «Милуоки Бакс» Дарвин Хэм.
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