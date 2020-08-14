«Реал» перевёл в основой состав 18-летнего молодого таланта

Тренерский штаб мадридского «Реала» принял решение перевести в основной состав команды талантливого 18-летнего хорватского баскетболиста Бориса Тисму, сообщает Defensa Central. Пабло Ласо принял такое решение после того, как мадридцы фактически потеряли шанс приобрести Анте Жижича, а также на фоне возможного ухода из команды защитника Факундо Кампаццо.

Издание подчёркивает, что появление в основной команде юного таланта может вселить надежду в болельщиков на фоне серьёзных потерь в составе.

В Хорватии Тисму сравнивают с легендарным для этой страны игроком, чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукочом. Тисма выступал за младшие команды «Реала» и завоёвывал с ней несколько трофеев.

Напомним, что система мадридского «Реала» подготовила лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича.