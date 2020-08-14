140-килограммовый Зайон Уильямсон: нужно привести свою форму в порядок

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон хочет привести свою форму в порядок во время межсезонья. В настоящее время вес Зайона составляет около 140 кг.
«Я поговорил со своими тренерами и выяснил, что мне нужно делать лучше. Я также поговорил с тренерами, которые заботятся о моём развитии. Нужно работать над каждым аспектом своей игры и привести свою форму в порядок. Я обсуждаю свой вес с командой. Как только мы что-то согласуем, сможем рассказать вам более подробную информацию. Каждый имеет право на своё мнение. Я думаю, у «Пеликанс» светлое будущее. Но мы должны работать, чтобы этого добиться. Это всё, что я могу сказать на данный момент», — приводит слова Уильямсона Eurohoops.
Уильямсон набирал в среднем 22,5 очка и 6,3 подбора при 58,3% точности с игры в дебютном сезоне в НБА.
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