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Гомельский: в ЦСКА ощущается нужда в распасовщике. Надеюсь, Итудис займется этой проблемой

Гомельский: в ЦСКА ощущается нужда в распасовщике. Надеюсь, Итудис займется этой проблемой
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что в ростере ЦСКА не хватает талантливого распасовщика. Специалист выразил надежду, что главный тренер команды Димитрис Итудис исправит эту проблему.

«В ЦСКА ощущается нужда в талантливом распасовщике. Если Шенгелия, Фойтман, Клайберн и Курбанов могут получать мяч далеко от кольца, то Милутинову мяч надо отдавать на границу или в саму краску. Надеюсь, что, выздоровев, Итудис займётся решением этой проблемы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, что в межсезонье ЦСКА подписали контракты с экс-лидером «Басконии» Торнике Шенгелией и бывшим центровым «Олимпиакоса» Николой Милутиновым. При этом коллектив покинули Ховард Сент-Рос, Андрей Воронцевич, Кайл Хайнс и Михаил Кулагин.

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