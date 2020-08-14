Атаман: говорили о сокращении инвестиций, но ЦСКА пополнил состав ценными игроками

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился мыслями о ситуации, сложившейся в командах Евролиги во время межсезонья. По словам специалиста, невзирая на непростую ситуация, вызванную пандемией коронавируса, некоторым клубам удалось усилиться.

«Некоторые из наших соперников сделали важные приобретения и попытаются настигнуть нас. Во время карантина утверждалось, что инвестиции в баскетбол сократятся, но этого не случилось. „Барселона“, „Реал“, „Милан“ и ЦСКА пополнили состав ценными игроками», — приводит слова Атамана Eurohoops.

Напомним, на момент досрочного завершения сезона Евролиги команда Эргина Атамана лидировала в турнирной таблице регулярного чемпионата и претендовала на завоевание главного трофея.