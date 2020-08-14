Два действующих игрока ЦСКА вошли в сборную десятилетия «Басконии»

Евролига на официальном сайте представила состав сборной десятилетия по итогам голосования болельщиков.
Тяжёлый форвард Торнике Шенгелия получил 97,26% голосов, что является лучшим результатом среди всех 10 баскетболистов в сборной. Шенгелия провёл в «Басконии» шесть сезонов. В сезоне-2017/2018 Торнике вошёл в первую символическую пятёрку Евролиги.
Яннис Бурусис (66,26%), Адам Ханга (60,79%), Андрес Носьони (60,49%), Майк Джеймс (59,57%), Пабло Приджиони (58,05%), Мирза Телетович (57,14%), Тьяго Сплиттер (49,85%), Марселиньо Уэртас (48,33%) и Фернандо Сан-Эметерио (47,11%) также представлены в сборной «Басконии» по итогам десятилетия.
Отметим, Шенгелия пополнил состав ЦСКА в межсезонье-2020, а Джеймс выступает в составе «армейцев» с 2019 года.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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