Е. Пашутин заверил, что «Локо» тренируется в соответствии с нормами Роспотребнадзора

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин сообщил, что команде на фоне пандемии коронавируса приходится тренироваться не в самых привычных условиях. В частности, специалист отметил, что работа проводится в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора.
«Те игроки, которые уже приступили к тренировкам, в хорошей форме, они готовы, так как всё лето занимались по программам тренера Алехандро Гарсии. Со своей стороны мы отправляли им бросковые тренировки, так что они приехали мотивированными и заряженными.
Все счастливы, что можно тренироваться в «Баскет-Холле». Пускай есть ряд ограничений, связанных с перчатками и масками, но всё это данность времени и необходимость прямо сейчас. Все тренировки проходят в строжайшем соответствии с нормами Роспотребнадзора», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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