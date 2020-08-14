«Торонто» обыграл «Денвер» в последнем матче регулярного чемпионата

«Торонто Рэпторс» провёл свою заключительную встречу регулярного чемпионата НБА. Команда из Канады встречалась с «Денвер Наггетс».
Действующие чемпионы успешно начали матч и после первой четверти вели с разницей в 8 очков — 31:23. К большому перерыву им удалось сохранить преимущество — 58:50. В третьем игровом отрезке подопечные Нёрса минимально нарастили перевес — 85:76. В заключительной четверти «Торонто» продолжал контролировать происходящее на паркете, и одержал победу со счётом 117:109.
Самым результативным в составе победителей стал Стэнли Джонсон, записавший в актив 23 очка, ещё 22 балла на счету Пола Уотсона. У «Денвер Наггетс» 20 очков набрал Пи Джей Дозьер. Лидер команды из Колорадо Никола Йокич провёл на паркете лишь 10 минут и набрал 2 очка.
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