НБА уволила фотографа за оскорбление кандидата в вице-президенты США от Байдена

НБА уволила фотографа, работающего в «пузыре» в Орландо во время рестарта сезона, за публикацию оскорбительного мема про кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис.

Билл Баптист — фотограф-фрилансер из Хьюстона, который в течение нескольких лет лет освещает матчи «Хьюстон Рокетс». Мем, который он разместил на своей странице в «фейсбук», привлёк внимание широкой аудитории, когда им поделилась бывшая баскетболистка женской команды «Хьюстон Кометс» Шерил Свупс. Фотограф разметил фото логотипа предвыборной кампании Джо Байдена, на котором вместо надписи «Joe 2020» было написано «Джо и шкура».

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Харрис станет вице-президентом в случае его победы на выборах. Харрис может стать первой женщиной и первым темнокожим политиком на посту вице-президента. Выбор Байдена ранее одобрили форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс.

Леброн Джеймс отреагировал на выбор Джо Байденом вице-президента США