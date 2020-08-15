23 очка Макдермотта принесли «Индиане» победу в последнем матче регулярного чемпионата

На стадионе И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Индиана Пэйсерс» и «Майами Хит», последний для этих команд. Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 109:92.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Дуг Макдермотт, набравший 23 очка и сделавший 4 подбора. Второй — разыгрывающий Малкольм Брондон, на его счету 16 очков и 6 подборов, а Алайз Джонсон сделал дабл-дабл: 11 очков, 17 подборов.

Лучшим в составе «Майами» стал Кендрик Нанн — 23 очка и 2 подбора.