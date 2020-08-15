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23 очка Макдермотта принесли «Индиане» победу в последнем матче регулярного чемпионата

23 очка Макдермотта принесли «Индиане» победу в последнем матче регулярного чемпионата
Баскетбол / НБА 0

На стадионе И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Индиана Пэйсерс» и «Майами Хит», последний для этих команд. Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 109:92.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Дуг Макдермотт, набравший 23 очка и сделавший 4 подбора. Второй — разыгрывающий Малкольм Брондон, на его счету 16 очков и 6 подборов, а Алайз Джонсон сделал дабл-дабл: 11 очков, 17 подборов.

Лучшим в составе «Майами» стал Кендрик Нанн — 23 очка и 2 подбора.

НБА - регулярный чемпионат
14 августа 2020, пятница. 23:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 92
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Макдермотт - 23, Брогдон - 16, Джонсон - 11, Холидей - 11, Холидэй - 11, Сэмпсон - 10, Макконнелл - 8, Самнер - 7, Лиф - 6, Битадзе - 4, Боуэн - 2, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
Майами Хит: Нанн - 23, Хилл - 21, Хироу - 16, Леонард - 9, Хаслем - 7, Олиник - 6, Сильва - 5, Джонс - 3, Alexander - 2, Vincent, Адебайо, Батлер, Горан Драгич, Игуодала, Краудер, Окпала, Робинсон
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