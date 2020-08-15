Джеймс Харден покорил два феноменальных достижения Майкла Джордана

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач в последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (96:134).
За сезон Харден набрал в среднем 34,3 очка, 6,6 подбора, 7,5 передач и 1,8 перехвата. Харден — третий игрок в истории НБА, который стал лучшим по количеству набранных очков и совершённых перехватов за сезон, присоединившись к Майклу Джордану и Аллену Айверсону. Кроме того, Харден третий сезон кряду стал самым результативным игроком НБА. После слияния НБА и АБА это делали только Джордж Гервин, Майкл Джордан и Кевин Дюрант.
«Хьюстон» вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с «Оклахома-Сити Тандер». Как ожидается, в первых играх серии «Рокетс» не смогут рассчитывать на помощь разыгрывающего Рассела Уэстбрука.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».
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