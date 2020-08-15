Незадрафтованный игрок «Майами» повторил уникальный рекорд Стефена Карри и Джеймса Хардена

Атакующий защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон в матче против «Индиана Пэйсерз» (92:109) завершил выступление в регулярном чемпионате НБА сезона-2019/2020.
Робинсон стал третьим игроком в истории НБА после Стефена Карри и Джеймса Хардена, который сумел покорить коэффициент 120 при умножении количества реализованных трёхочковых на процент точности, сообщает обозреватель Джастин Кубатко на своей странице в «твиттере». Робинсон реализовал 274 трёхочковых при точности 44,6%.
Робинсон не был выбран на драфте НБА 2018 года, но это не помешало ему стать ключевым игроком в ротации «Хит». Робинсон считается одним из лучших снайперов лиги. По точности трёхочковых за карьеру (43,9%) он занимает второе место в лиге среди действующих игроков, уступая только защитнику «Даллас Маверикс» Сету Карри (44,3%) и опережая Стефена Карри (43,5%), а также Кайла Корвера, Клэя Томпсона, Джей Джей Редика, Джо Харриса и других признанных специалистов по дальним броскам.
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