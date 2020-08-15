Леброн высмеял ESPN, который давал 0,2% вероятности на выход «Оклахомы» и Пола в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высмеял ESPN, который перед началом сезона-2019/2020 давал 0,2% вероятности на выход «Оклахома-Сити Тандер» и разыгрывающего Криса Пола в плей-офф.
«Что теперь? Всегда говорю, матчи выигрываются на площадке, а не на бумаге», – написал Леброн на своей странице в «Инстаграме».
«Оклахома-Сити» завершила регулярный чемпионат Западной конференции на пятом месте. В первом раунде плей-офф подопечные Билли Донована сыграют c «Хьюстон Рокетс».
Напомним, уже определились 7 пар плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
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