Леброн высмеял ESPN, который давал 0,2% вероятности на выход «Оклахомы» и Пола в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высмеял ESPN, который перед началом сезона-2019/2020 давал 0,2% вероятности на выход «Оклахома-Сити Тандер» и разыгрывающего Криса Пола в плей-офф.



«Что теперь? Всегда говорю, матчи выигрываются на площадке, а не на бумаге», – написал Леброн на своей странице в «Инстаграме».

«Оклахома-Сити» завершила регулярный чемпионат Западной конференции на пятом месте. В первом раунде плей-офф подопечные Билли Донована сыграют c «Хьюстон Рокетс».

Напомним, уже определились 7 пар плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».