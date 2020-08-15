Защитник «Зенита» и экс-игрок ЦСКА вошли в сборную «Жальгириса» за десятилетие

Евролига на официальном сайте опубликовала состав сборной «Жальгириса» за последнее десятилетие.
Тяжёлый форвард Паулюс Янкунас получил 88,93% голосов, что является лучшим результатом среди всех 10 игроков. Янкунас вошёл во вторую символическую пятерку сезона Евролиги-2017/2018, когда помог «Жальгирису» впервые в этом столетии выйти в «Финал четырёх».
Брэндон Дэвис (79,48%), Шарунас Ясикявичюс (77,85%), Эдгарас Улановас (76,55%), Кевин Пангос (65,80%), Артурас Милакнис (58,63%), Робертас Явтокас (42,02%), Мантас Калниетис (41,69%), Лукас Лекавичюс (38,76%) и Дариуш Лавринович (35,83%) также вошли в сборную «Жальгириса».
Отметим, в сборной «Жальгириса» представлены ныне выступающие за «Зенит» защитник Кевин Пангос и разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис, а также несколько бывших баскетболистов российских клубов. Янкунас выступал за «Химки», Милакнис — за УНИКС, Янкунас представлял «Химки» и московское «Динамо», а Лавринович играл за ЦСКА.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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