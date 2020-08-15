Ян Веселы высказался о массовом оттоке игроков «Фенербахче» из-за кризиса

Баскетболист «Фенербахче» Ян Веселы прокомментировал массовый уход игроков из команды в межсезонье.



«Очень жаль, но мы должны принимать такие решения. Все мы профессиональные баскетболисты, некоторые из нас могут заниматься этой работой 20 лет. Каждый раз стараемся принимать решения в соответствии с нашими пожеланиями и всё делать разумным образом Понимаю и уважаю этих игроков. Между нами нет злости или других негативных эмоций. Желаю им всего наилучшего. Мы друзья. Команда сейчас принимает новое начало, и я сосредоточусь на этом», — приводит слова Веселы Eurohoops.



Из «Фенербахче» ушёл главный тренер — девятикратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Лидеры команды Костас Слукас, Деррик Уильямс, Никола Калинич и Луиджи Датоме перешли в другие клубы. При этом «Фенербахче» сумел сохранить высокооплачиваемых звёзд Нандо Де Коло и Яна Веселы.