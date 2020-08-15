Гомельский назвал 5 самых атмосферных арен Евролиги
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о самых атмосферных домашних аренах команд, участвующих в Евролиге. Гомельский назвал домашние арены «Жальгириса», «Црвены Звезды», «Фенербахче», «Барселоны» и «Баварии».
«Назову „Жальгирио Арену“ в Каунасе, „Синан Арену“ в Стамбуле, арену в Белграде, арену в Барселоне, и, неожиданно, арену в Мюнхене.
Был на двух домашних матчах „Жальгириса“ и одном «Милана», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Сезон Евролиги — 2020/2021 стартует 1 октября. В первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» 2-го примут греческий «Панатинаикос».
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