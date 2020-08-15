Эксперт: Зайон Уильямсон был ужасен в «пузыре»

Эксперт ESPN Зак Лоу считает, что Зайон Уильяимсон демонстрирует ужасную игру в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» после возобновления сезона.
«Уильямсон был ужасен в пузыре. Учитывая все обстоятельства — долгий перерыв, уход и возвращение Уильямсон, ему не стоило давать так много времени. „Пеликанс“ показали немыслимый результат — »-58" за 104 минуты игрового времени. Они набрали 130 очков за 100 владений мячом — не тот результат, которого от них ждали. Похоже, прогресс защиты «Нью-Орлеана» с Уильямсоном на паркете в феврале и марте — иллюзия, построенная на случайных и неточных бросках соперников", — написал Зак Лоу в своей колонке на ESPN.
Определились семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА. Это «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
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