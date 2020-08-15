Стивен Эй Смит: «Чикаго» — это помойка

Известный телеведущий Стивен Эй Смит посоветовал Дэвиду Фицдейлу ответить отказом на предложение «Чикаго Буллз».



«Отвечу по варианту с „Чикаго“ за Фицдейла. Ни за что! Это не та работа, которую хочешь получить. Зак Лавин умеет играть, но у них недостаточно таланта, а организация попросту вызывает вопросы. „Последний танец“ Майкла Джордана повлиял на репутацию клуба не лучшим образом. Это просто чистилище, настоящая помойка! Держись подальше от такой работы», — сказал Стивен Эй Смит в эфире First Take.



«Чикаго» не участвовал в рестарте сезона-2019/2020, команда заняла 11-е место в Восточной конференции с результатом 22-43.



Среди кандидатов на пост нового главного тренера «Буллз» – ассистент «Денвер Наггетс» Уэс Ансельд — младший, бывший главный тренер «Бруклин Нет» Кенни Эткинсон, ассистент «Торонто Рэпторс» Эдриан Гриффин и ассистент «Милуоки Бакс» Дарвин Хэм.