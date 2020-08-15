Алан Уильямс добирался на самолёте из Лос-Анджелеса в Краснодар почти двое суток
Центровой «Локомотива-Кубань» один из лидеров команды Алан Уильямс вернулся из США в Россию. При этом баскетболист сказал, что добирался из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Краснодар почти двое суток.
«Устал. Летели почти два дня. Сначала из Лос-Анджелеса в Стамбул. Из Стамбула — в Москву, нас ждало шесть часов пересадки. Потом из Москвы прилетели уже в Краснодар. Рады, что наконец добрались и прибыли в расположение команды. С нетерпением жду старта сезона», — сказал Алан Уильямс.
В расположение «железнодорожников» вернулся и Уилл Камингс, совершив длительное путешествие вместе с Уильямсом.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице «Локомотива-Кубань» в «Инстаграме».
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