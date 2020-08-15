В ФИБА оценили работу Андрея Кириленко на посту президента РФБ

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис поделился впечатлениями от работы Андрея Кириленко на посту главы Российской федерации баскетбола. Специалист высоко оценил достижения функционера.

«Если по самым горячим следам, то мы, прежде всего, высоко оцениваем усилия РФБ в организации и проведении недавнего финального турнира чемпионата России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3.

В данный непростой период, когда существуют ограничения на проведение соревнований по баскетболу, на чемпионате России была создана потрясающая атмосфера, так как на трибунах присутствовали болельщики, соблюдавшие все требования медицинской безопасности. Турнир в столичных «Лужниках» стал «глотком свежего воздуха» для всего баскетбольного сообщества», — приводит слова Заглиса «Российская газета».