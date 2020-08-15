Определена сборная «Баварии» за десятилетие

Евролига на своём официальном сайте объявила сборную «Баварии» за десятилетие.

Больше всего голосов получил Нихад Джедович (90,95%), который выступает за команду последние 7 сезонов. Джедович сыграл за «Баварию» больше всего матчей в истории клуба, помогая стать чемпионом Германии в 2014, 2018 и 2019 годах.



В сборную «Баварии» за десятилетие вошли также Владимир Лучич (87,62%), Деррик Уильямс (86,19%), Малкольм Дилэйни (82,38%), Стефан Йович (79,05%), Грег Монро (71,43%), Петтери Копонен (70,48%), Данило Бартель (69,05%), Маодо Ло (53,33%) и Пауль Ципзер (44,29%).

Евролига решила объявить сборные десятилетия 15 клубов-участников, которые чаще всего выступали в турнире за последнее десятилетие.

Посмотреть видео можно на канале EUROLEAGUE BASKETBAL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.