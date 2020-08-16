Бывшие игроки «Оклахомы» становились лучшими скорерами НБА 10 последних лет из 11

Бывшие игроки «Оклахома-Сити Тандер» становились лучшими скорерами НБА 10 последних лет из 11, сообщает Fadeaway World.

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал самым результативным игроком НБА сезона-2019/2020, набирая 34,3 очка в матче. Харден начинал карьеру в «Оклахома-Сити». Джеймс набирал больше всего очков в НБА последние три сезона в качестве игрока «Рокетс». В 2015 и 2017 годах самым результативным в лиге становился разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук. Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кевин Дюрант завоевал звание лучшего скорера НБА в 2009–2011 и 2014 году, а Кармело Энтони — в 2013-м в форме «Нью-Йорк Никс». Гегемонию действующих и бывших игроков «Тандер» удалось прервать только разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри в 2016 году.



Харден, Уэстбрук и Дюрант несколько лет выступали вместе в «Тандер», но не смогли выиграть титул. Максимальным результатом команды в эпоху «Большой тройки» стал выход в финал НБА 2012 года и поражение в матче с «Майами Хит» с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в составе.