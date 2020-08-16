Нуркич — о встрече в плей-офф с «Лейкерс»: мне плевать на них, забочусь о своей команде
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич, продемонстрировавший отменную игру в мачте с «Мемфис Гриззлиз», который он проводил после смерти бабушки, признался, что не собирался выходить на паркет. Баскетболист поделился ожиданиями от противостояния с «Лейкерс» в матчах плей-офф НБА.
«Не хотел играть после смерти бабушки. Думаю, это она заставила меня появиться на паркете. Честно говоря, не собирался выходить на паркет. Но она хотела бы, чтобы я сыграл. Рад, что мы выиграли и пробились в плей-офф. Встреча в четвертьфинале с „Лейкерс“? Мне плевать на них. Мы команда, и я забочусь о своей команде. У них отличный коллектив, но им нужно заслужить победу», — приводит слова спортсмена Eurohoops.
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