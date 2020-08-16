181-килограммовый Схорцианитис вошёл в сборную «Маккаби» за десятилетие

Евролига на официальном сайте объявила состав сборной «Маккаби» (Тель-Авив) за последнее десятилетие.
Больше всего голосов получил центровой Софоклис Схорцианитис (83,98%), который в начале десятилетия был одним из самых доминирующих «больших» в европейском баскетболе. В 2011 году Схорцианитис вошёл в первую сборную сезона Евролиги, а в 2014 помог «Маккаби» выиграть чемпионский титул. Последний измеренный вес Схорцианитиса — 181 кг, во время выступления в Евролиге он постоянно весил более 150 кг.
Тайриз Райс (81,40%); Алекс Тайус (78,29%), Дэвид Блютенталь (76,74%), Девин Смит (75,71%), Скотти Уилбекин (74,68%), Рики Хикман (60,47%), Джереми Парго (56,33%), Гай Пнини (39,02%) и Джо Инглс (36,43%) также вошли в сборную «Маккаби» за десятилетие.
Посмотреть видео можно на канале EUROLEAGUE BASKETBAL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
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