Кармело Энтони назвал Лилларда лучшим баскетболистом, с которым ему приходилось играть
Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони признался, что он в восторге от игры лидера команды из Орегона, разыгрывающего защитника Дэмьна Лилларда. По его словам, Лиллард лучший партнёр, с которым ему когда-либо доводилось играть.
«Лиллард для меня настоящий топ. Я никогда не играл с кем-то, кто своими лидерскими качествами так поднимал команду на площадке. Он здорово заботится о напарниках по команде. То, что он вытворяет — невообразимо. Он лучший из тех, с кем мне когда-либо доводилось играть», — приводит слова Энтони Clutch Points.
Напомним, Энтони проводит в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» первый сезон. К команде из Орегона он присоединился уже после старта регулярного чемпионата.
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