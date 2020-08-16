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Кармело Энтони назвал Лилларда лучшим баскетболистом, с которым ему приходилось играть

Кармело Энтони назвал Лилларда лучшим баскетболистом, с которым ему приходилось играть
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони признался, что он в восторге от игры лидера команды из Орегона, разыгрывающего защитника Дэмьна Лилларда. По его словам, Лиллард лучший партнёр, с которым ему когда-либо доводилось играть.

«Лиллард для меня настоящий топ. Я никогда не играл с кем-то, кто своими лидерскими качествами так поднимал команду на площадке. Он здорово заботится о напарниках по команде. То, что он вытворяет — невообразимо. Он лучший из тех, с кем мне когда-либо доводилось играть», — приводит слова Энтони Clutch Points.

Напомним, Энтони проводит в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» первый сезон. К команде из Орегона он присоединился уже после старта регулярного чемпионата.

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