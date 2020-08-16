Адетокунбо разочарован игрой «Милуоки» в «пузыре»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разочарован выступлением команды после рестарта сезона. По словам грека, в так называемом «пузыре» висконсинцы не проявили лучших качеств.

«Разочаровывает не сам факт поражений, а то, что мы не были похожими на себя. Мы не двигали мяч так, как хотелось бы мне или тренеру Буденхольцеру. Мы не защищались так жёстко, как должны были это делать. Бывали времена, когда мы показывали, что у нас лучшая оборона в лиге, но бывало и такое, что этого не было.

Больше всего разочаровал матч с «Мемфисом», я сидел в гостинице и не мог помочь команде. Но всё это в прошлом, пришло время плей-офф. Не верю в разговоры о внезапном переключении, но, если будем работать синхронно, мы сможем играть намного лучше", — приводит слова баскетболиста ESPN.