Названа сборная «Фенербахче» за последнее десятилетие

Евролига на официальном сайте объявила состав сборной «Фенербахче» за минувшее десятилетие.



Атакующий защитник Богдан Богданович (92,21%) получил больше всего голосов болельщиков. Богданович выступал за «Фенербахче» три года. Он стал восходящей звездой Евролиги в 2014 и 2015 годах, а также помог турецкому клубу впервые в истории выиграть Евролигу в 2017 году. Действующий MVP Евролиги Ян Веселы (91,67%) занял второе место в голосовании.

В состав сборной «Фенербахче» также вошли Экпе Юдо (85,69%), Костас Слукас (84,78%), Луиджи Датоме (83,88%), Неманья Бьелица (72,28%), Бобби Диксон (61,23%), Боян Богданович (56,16%), Николо Мелли (53,80%) и Никола Калинич (51,45%).

Евролига решила выбрать сборную десятилетия для 15 клубов, которые чаще всего принимали участие в турнире.

Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.