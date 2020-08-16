«Юта» осталась без Майка Конли перед стартом плей-офф НБА
Разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли покинул расположение команды в Орландо, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Конли отправился в город Коламбус, штат Огайо, чтобы присутствовать на рождении сына. Конли намерен вернуться в расположение «Джаз» для участия в плей-офф, однако как минимум три матча серии первого раунда против «Денвер Наггетс» он пропустит.
НБА зачастую требует от игроков по возвращении в кампус проходить карантин длительностью как минимум четыре дня. «Джаз» предстоит сыграть первый матч серии против «Наггетс» в понедельник, 17 августа.
Конли набирал в среднем 14,4 очка и 4,4 передачи за игру в первом сезоне в «Юте». Ранее разыгрывающий 12 лет выступал в составе «Мемфис Гриззлиз».
- 16 августа 2020
-
21:11
-
21:05
-
20:29
-
18:46
-
17:38
-
16:54
-
14:43
-
13:34
-
13:31
-
13:16
-
12:23
-
11:59
-
11:10
-
10:59
-
09:28
-
08:15
-
08:13
-
08:07
-
08:03
-
07:43
-
00:18
-
00:14
- 15 августа 2020
-
23:03
-
22:02
-
21:47
-
21:27
-
21:00
-
20:57
-
19:48
-
18:32
-
17:38
-
16:24
-
15:28
-
14:59
-
14:01
Партнерский контент