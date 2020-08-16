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«Юта» осталась без Майка Конли перед стартом плей-офф НБА

«Юта» осталась без Майка Конли перед стартом плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли покинул расположение команды в Орландо, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Конли отправился в город Коламбус, штат Огайо, чтобы присутствовать на рождении сына. Конли намерен вернуться в расположение «Джаз» для участия в плей-офф, однако как минимум три матча серии первого раунда против «Денвер Наггетс» он пропустит.

НБА зачастую требует от игроков по возвращении в кампус проходить карантин длительностью как минимум четыре дня. «Джаз» предстоит сыграть первый матч серии против «Наггетс» в понедельник, 17 августа.

Конли набирал в среднем 14,4 очка и 4,4 передачи за игру в первом сезоне в «Юте». Ранее разыгрывающий 12 лет выступал в составе «Мемфис Гриззлиз».

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