«Юта» осталась без Майка Конли перед стартом плей-офф НБА

Разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли покинул расположение команды в Орландо, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Конли отправился в город Коламбус, штат Огайо, чтобы присутствовать на рождении сына. Конли намерен вернуться в расположение «Джаз» для участия в плей-офф, однако как минимум три матча серии первого раунда против «Денвер Наггетс» он пропустит.



НБА зачастую требует от игроков по возвращении в кампус проходить карантин длительностью как минимум четыре дня. «Джаз» предстоит сыграть первый матч серии против «Наггетс» в понедельник, 17 августа.



Конли набирал в среднем 14,4 очка и 4,4 передачи за игру в первом сезоне в «Юте». Ранее разыгрывающий 12 лет выступал в составе «Мемфис Гриззлиз».