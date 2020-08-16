Риверс выделил трёх явных фаворитов в борьбе за титул НБА

Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс поделился ожиданиями от плей-офф лиги.



«Все знают, что завоевать титул непросто. Только одна команда добьётся успеха. Мы, „Лейкерс“ или „Милуоки“. Можно легко перечислить фаворитов. В любом случае чемпионом станет только одна команда. Если честно, мы хотим победить. Если мы не добьёмся успеха, то будем очень разочарованы. Мы хотим выиграть титул, для этого мы здесь. Всё просто. У нас есть большая цель», — приводит слова Дока Риверса Eurohoops.



Ранее определились все 8 пар плей-офф НБА: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».