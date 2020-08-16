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Елена Левченко — о протестах в Беларуси: нас много, и мы вместе! Это невероятно!

Елена Левченко — о протестах в Беларуси: нас много, и мы вместе! Это невероятно!
Баскетбол / Сборная России 0

Лидер сборной Беларуси по баскетболу Елена Левченко опубликовала видеозапись с Марша солидарности в Минске.

«Нас много! И мы вместе! Это невероятно!», — написала Елена Левченко в своём «инстаграме».

Напомним, в минувшие выходные в Беларуси прошли президентские выборы. Противники действующего главы государства Александра Лукашенко не согласились с их результатами и вышли на антиправительственные манифестации. Представители правоохранительных органов и протестующие вступили в противостояние.

На митинге были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили. Сообщалось и о задержании нападающего БАТЭ Антона Сароки. Спустя сутки его отпустили на свободу.

Сегодня, 16 августа, в Минске проходят большие митинги сторонников и противников Александра Лукашенко.

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