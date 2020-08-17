«Юта» потеряла центрового на первый раунд плей-офф

31-летний американский центровой клуба НБА «Юта Джаз» Эд Дэвис пропустит серию первого раунда плей-офф с «Денвером» из-за травмы внутренней боковой связки левого колена, сообщает журналист Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Как утверждает источник, состояние игрока будет оценено повторно через несколько недель.
Уже сегодня, 17 августа, «Юта Джаз» начнёт серию плей-офф 1/4 финала Западной конференции в противостоянии с «Денвер Наггетс».
Помимо Дэвиса «Юта» проведёт старт плей-офф и без 32-летнего американского разыгрывающего Майка Конли, который пропустит, как минимум, три встречи с «Денвером» в связи с рождением сына.
В прошедшем регулярном чемпионате НБА Эд Дэвис принял участие в 28 встречах, в которых в среднем набирал 1,8 очков и совершал 0,4 передачи и 3,8 подборов.
- 17 августа 2020
-
07:56
-
07:49
-
07:33
-
07:21
-
01:01
- 16 августа 2020
-
23:48
-
22:46
-
21:54
-
21:11
-
21:05
-
20:29
-
18:46
-
17:38
-
16:54
-
14:43
-
13:34
-
13:31
-
13:16
-
12:23
-
11:59
-
11:10
-
10:59
-
09:28
-
08:15
-
08:13
-
08:07
-
08:03
-
07:43
-
00:18
-
00:14
- 15 августа 2020
-
23:03
-
22:02
-
21:47
-
21:27
-
21:00