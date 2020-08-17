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«Юта» потеряла центрового на первый раунд плей-офф

«Юта» потеряла центрового на первый раунд плей-офф
Баскетбол / НБА 0

31-летний американский центровой клуба НБА «Юта Джаз» Эд Дэвис пропустит серию первого раунда плей-офф с «Денвером» из-за травмы внутренней боковой связки левого колена, сообщает журналист Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Как утверждает источник, состояние игрока будет оценено повторно через несколько недель.

Уже сегодня, 17 августа, «Юта Джаз» начнёт серию плей-офф 1/4 финала Западной конференции в противостоянии с «Денвер Наггетс».

Помимо Дэвиса «Юта» проведёт старт плей-офф и без 32-летнего американского разыгрывающего Майка Конли, который пропустит, как минимум, три встречи с «Денвером» в связи с рождением сына.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА Эд Дэвис принял участие в 28 встречах, в которых в среднем набирал 1,8 очков и совершал 0,4 передачи и 3,8 подборов.

«Юта» осталась без Майка Конли перед стартом плей-офф НБА
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